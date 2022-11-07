美國上個月初宣布限制先進晶片及相關技術、設備出口至中國，英國金融時報引述知情人士說法指出，包括上海壁仞智能科技在內的中國晶片設計公司為爭取繼續由台積電生產，已自動減低運算速度。

報導指出，壁仞為打造下一代超級電腦、人工智慧演算以及資料中心，多年來斥資數百萬美元開發相關先進晶片，而這些晶片委由台積電代工生產。壁仞為了避免付出的心血付諸流水，傳出自動降低他們最先進晶片設計的運算速度，以避免遭到美國政府制裁。

報導提到，壁仞為達到經美國許可的門檻，一款BR100微處理器的傳輸速率從640 GB/S改為576 GB/S，符合美國＜600GB/s 的新規則。壁仞資深工程師透露，這種傳輸速率計算的方法有很多，壁仞已自動減低運算速度，如此一來，台積電及其設計服務合作夥伴將繼續為中國客戶提供服務。

與台積電合作的三位中國工程師透露，台積電已要求中國客戶公布他們所設計晶片的輸出功率，並簽署免責聲明。

除了壁仞科技外，台積電另一中國客戶阿里巴巴也正在調整最先進的晶片設計，藉由降低處理速度規避美國制裁。