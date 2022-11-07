前往大陸發展多年的22歲女星歐陽娜娜，日前被大陸狗仔拍到與24歲的大陸新生代男星翟子路同住4天約會，因此爆出熱戀，兩人卻始終沒有出面回應，而不少網友紛紛湧入翟子路的微博留言，也吸引不少酸民看衰兩人的感情。對此，翟子路雖沒有公開表態，但私底下卻更改留言設定，並偷偷做出1舉動，令網友忍不住大讚翟子路是真男人。

大陸狗仔「攝影劉大錘」在4日公開的影片中，拍到翟子路帶著一個行李箱前往歐陽娜娜所住的公寓，而且一住就住了4天，期間還被拍到翟子路沒穿上衣就出來倒垃圾，完全像在自己家一樣，疑似熱戀許久。消息傳開後，網友也一一扒出兩人疑似戀愛的證據，讓可信度提升，但也因此掀起雙方粉絲的不滿。歐陽娜娜的粉絲認為，翟子路雖透過戲劇《覆流年》打開知名度，但人氣還是沒有歐陽娜娜來得高；翟子路得粉絲則反擊「你挑誰不好，偏偏挑了一個最討厭的」意外引起論戰。

對此，兩人雖然都沒有出面說明，但眼尖的網友發現，翟子路已默默地將留言設定更改為「作者只允許100天以上的粉絲評論」，並且將語帶諷刺及辱罵歐陽娜娜的留言全數刪光，不僅如此網友還發現他甚至將留惡評的人給全部拉到黑名單，現在更把超話的名人動態也關閉，護花動作相當明顯。

沒想到翟子路低調又霸氣的舉動，意外在網路上引起討論，不少人紛紛大讚「真男人啊」、「挺好的啊，保護女朋友才是真男人」、「說實話我有點刮目相看了」、「比很多被拍到的男的有勇氣多了」、「這是一個男朋友該做的」、「他真的為歐陽娜娜拉黑了好多粉絲，娜比，看在他的一片真心上，別甩了他好嗎！」