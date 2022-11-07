投資銀行高盛證券表示，倘若中國大陸全面性重新開放，陸股有機會強彈20%。同時，在10月中旬中共20大會議後，從一些蛛絲馬跡來判斷，大陸有機會將鬆綁嚴苛的抗疫規定。

除了高盛外，也有不少聲音認為，中國大陸取消對新冠病毒零容忍政策的話，或可成為推動陸股大漲最顯而易見、眾望所歸以及最強大的動力之一。因此，預估2023年第2季可看見規定將慢慢放寬。

月線連4黑之後，陸股上周周線出現一根長紅棒，主要是市場盛傳中國大陸將重新開放。高盛指出，飛機航班增加以及吸入式疫苗研發都是利多消息。不過，中國大陸官方卻潑出一盆冷水，重申還是採取零容忍政策。

高盛預測，若真正重新開放日期的前1個月，陸股可望提前反應，漲勢應可維持最長3個月左右。至於族群表現，大陸國內景氣循環類股以及消費型的應該都是主要受惠者。

7月迄今，高盛一籃子有關重新開放的股票，包含零售、航空、飯店以及餐飲等漲勢凌厲，比MSCI中國大陸指數要多漲20%。高盛認為，若重新開放動力夠的話，股市無論漲幅或基本面復甦都可望有很大表現空間。