據說查爾斯在蘇格蘭的高登斯頓（Gordonstoun）寄宿學校內度過地獄般的歲月

查爾斯在登基為王前，是英國史上最資深的王儲，如今他雖然成為王室大家長，但卻是眾人眼裡最古怪的英國君主之一。

不過，據福斯新聞（Fox News）報導，安德森（Christopher Anderson）在預定11 月 8 日出版的新書《英王：查爾斯三世的人生》（The King: The Life of Charles III）中指出，73歲的查爾斯個性古怪是有原因的，而好些宮內人士驚曝了其中內幕。

安德森說，其實查爾斯會這樣，大都可以追溯到他令人心碎的孤獨童年。查爾斯曾形容，女王冷漠又疏離，而父親菲立普親王曾在言語和肢體上當眾霸凌他，讓他在其別人面前哭泣。

此外，安德森認為，當查爾斯孩提時期， 1天和父母相處的時間顯然1次只有15分鐘，而1天僅有兩次。當他切除扁桃腺、重感冒、跌下樓摔傷腳踝，還有13歲緊急切除盲腸時，父母都不曾到醫院探望他。安德森指出，查爾斯早早就被送去據說「根本是地獄」的蘇格蘭寄宿學校。

安德森（Christopher Anderson）在新書中披露，查爾斯認為，在高登斯頓（Gordonstoun）寄宿學校的歲月簡直宛如置身地獄。

安德森說，查爾斯經歷的一切實在相當令人震驚。他指出，當查爾斯還是小孩，還是青少年時，經常挨學長毆打，在淋浴間赤裸地被吊起來，渾身潑冷水，接著就被丟在那兒。要不就是被揍了一頓後，摔倒在地。

他不斷寫信給父母，懇求他們帶他走。安德森說，以現代標準而言，這其實就是欺凌或虐待兒童，但女王夫婦卻置之不理。他認為，這導致查爾斯滿懷怨恨。

事實上，查爾斯以前的同學斯頓伯勒（John Stonborough）在英國獨立電視台（ITV）的紀錄片「查爾斯：我們的新國王」（Charles: Our New King）中坦承，如今的英王從13歲起，就追隨父親的腳步，進了蘇格蘭的高登斯頓（Gordonstoun）寄宿學校，並受到作弄折磨。

斯頓伯勒指出，其中一個錯誤在於，當查爾斯到學校時，學校就告訴所有的學生，他將受到和別人一樣的待遇，「但他不是一般人，不是嗎？他會是英國未來的國王」。他有私家偵探，別人沒有。當查爾斯到學校後，所有的校規就變得更嚴格，有些人就拿他來出氣。斯頓伯勒說，他曾親眼目睹，在一次英式橄欖球賽中，有一個人拉著他的耳朵，而另一個人則對他飽以老拳。

此外，斯頓伯勒說，這些人設法揍到未來的英國國王，內心多少有些自鳴得意。他指出，但查爾斯從不抱怨，只是默默忍受。他發現，自己在學校很難交朋友，就算有人想和他交朋友，也會被揶揄。斯頓伯勒認為，或許高登斯頓真的讓他變得比較堅強。

1970年代中期時，查爾斯曾在上院發表演說，為高登斯頓辯護。他說，無論在身體或心理上，高登斯頓都比其他學校嚴格，也更能激發出人的潛能。他坦承，自己很幸運，因為學校讓他能多多了解自己，明白本身的優缺點。他並強調，學校教會他接受挑戰，並積極主動。