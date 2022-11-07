廣州疫情惡化，大陸官員重申堅持動態清零「不動搖」，放鬆防疫的樂觀預期或受挫，港股7日開低逾百點後，大幅反彈抽升近400點。

恒指低開129點或0.8％報16,031點，曾跌180點報15,980點，之後迅速回升，最多一度升387點來到16,549點。截至10點15分，恒指報16,385.66點，漲224.52點，漲幅1.39％。

國指開低68點或1.25％報5,414點，現報5,548.54點，漲66.02點，漲幅1.2％。

科指開低80點或2.5％報3,205點；現轉升2.3％，報3,340點。

個股表現方面，阿里巴巴7日早盤一度跌5％，現跌幅收窄至1.3％。騰訊開低2％報港幣（下同）233.8元，現轉升1.5％報242.2元。美團開低3％報145元，最新升近1％。

比亞迪再遭股神巴菲特減持近330萬股，7日開低3.1％報190.8元，最新跌幅縮窄至1.4％。