無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦被爆違法砂石囤積等爭議，立法院內政委員會7日會同多個單位前往苗栗縣卓蘭鎮勘查。對此，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘說，鍾東錦只顧自身利益，罔顧苗栗民眾的權益，這種說1套做1套的候選人，絕對不適合領導苗栗。

針對今天上午立法院內政委員會前來苗栗勘查卓蘭的土石違法堆置，謝福弘指出，其實卓蘭居民長期一直都為了風砂與汙染而苦惱，現在終於找到罪魁禍首，鍾東錦只顧自身利益，罔顧苗栗民眾的權益，多年來不只公然將農牧用地違法堆積土石方，竟然還堆到5層樓高，不但對旁邊的電塔造成安全威脅，更嚴重影響卓蘭居民的生活品質。

對於苗栗縣的違法情況成為全台灣的焦點，謝福弘感嘆，鍾東錦不但一直在欺騙苗栗縣選民，更讓全台灣都看到苗栗縣議長竟然可以為所欲為，苗栗人要尊嚴，鍾東錦違法殘害苗栗縣的環境和居民的生活品質，這種說1套做1套的候選人，絕對不適合領導苗栗，選民一定能有智慧睜大眼睛看清楚，選擇真正有誠信的人選。

選戰倒數18天，謝福弘今天一早就以小型車隊前往大湖鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮和泰安鄉掃街拜票，謝福弘表示，一路行經這些區域感受郅民眾的熱情回應，對於民眾的期望他都深深了解，其實這幾個區域都具備了天然的好環境好條件，是發展觀光的重點區域，除了要有策略、有效益地提振觀光之外，對於環境的保護更是刻不容緩，他若擔任縣長，絕對會嚴格監測，並守護縣民的環境品質。