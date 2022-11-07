主動脈瘤有「致命炸彈」之稱，大多是無症狀，但仔細觀察仍有徵兆可循，家醫科醫師陳欣湄分享，曾遇到一名60多歲男患者自覺消化不良，一直去腸胃科拿胃藥，被醫師察覺有異建議做檢查，結果發現他腹部長了一顆主動脈瘤，若破裂死亡率超過50%。

陳欣湄在節目《健康2.0》分享，主動脈瘤很多都是無徵兆，一旦破裂死亡率超過一半以上，發現時可能就已經快致命，但還是有機會提早發現，只要別輕忽身體的任何警訊，包括背痛、聲音沙啞、頭暈、咳嗽、呼吸困難、心悸、吞嚥困難、冒冷汗、難以忍受的肚子痛或胃痛等。

陳欣湄指出，有位60多歲男患者來看診時自述有主動脈瘤病史，他說會發現是因為有段時間一直覺得消化不良，常跑腸胃科拿胃藥，有次醫師懷疑看這麼久腸胃都沒好，應該要檢查一下，果然超音波一掃就發現問題，腹部長了一顆主動脈瘤。

陳欣湄表示，還有一位阿嬤更特別，原本是因為其他原因做核磁共振檢查，沒想到一掃過肚子發現有一顆超大顆的腹主動脈瘤，但患者年紀太大不適合積極治療，所以當時醫師建議持續觀察。

陳欣湄解釋，主動脈是帶著血液離開心臟的大血管，主動脈瘤則是指身體某處的血管壁變薄，同時又有心血管問題或高血壓時，血流壓力就會往血管壁薄的地方衝，讓該處的血管像氣球般越吹越大，一旦破掉就會瞬間大失血，因此從發現到離開往往只有很短時間，建議當身體出現背痛、難以忍受的肚子痛等警訊，要趕快就醫檢查。