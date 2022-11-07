林姓男子今年9月騎機車到總統府後方人行道，他覺得總統沒有資格當總統要找副總統，並轉進總統府車道口，遭憲兵壓制管束後，警方認定他違反《社會秩序維護法》的滋擾公共場所移送法辦，台北地方法院認為，林遭壓制、管束後並無任何再為滋擾之行為，裁定不罰。可抗告。

台北市中正一警分局移送意旨指控，今年9月5日10點多林男至總統府後方人行道要找副總統，經警方勸導勿再滋擾，林騎機車沿重慶南路1段（北往南方向）右轉進總統府車道口，遭憲兵壓制管束後，持續喧鬧滋擾，林涉違反社維法移送請法院裁處。

台北地院認為，社維法關於場所安寧秩序之保護與憲法對言論自由之保障間須取得平衡，如果行為人因特定事端在住戶、工廠、公共場所等場所為言行並未逾越一般社會大眾觀念中容許之合理範圍，或其言行對場所秩序之影響未達難以維持或回復者，即難認有所謂「藉端滋擾」之情事。

法官指出依監視畫面影像，林男遭車輛停於車道口即停住，並未執意繼續闖入，且經攔下僅尚未離去，狀似和總統府前廣場之維安人員對談，附近路過之行人繼續來往，其行為是否已達擾及場所之安寧秩序致難以維持或回復，已屬有疑。

法官表示，現場監視畫面光碟影像所示並無聲音，無法判斷林男是否真有謾罵、咆哮之行為，就算有也恐是對壓制表達其個人不滿或仍想表達其個人言論意見，是否已達擾及場所之安寧秩序致難以維持或回復之程度，依現有事證亦屬有疑，因此裁定不罰。可抗告。