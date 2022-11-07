台版柬埔寨釀3死引譁然，遭諷是重選舉、輕治安的結果，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬要對手們不要轉移焦點，國民黨桃園市長候選人張善政7日反嗆：「台版柬埔寨絕對是焦點！」直指從八德運動中心天花板塌下來至台版柬埔寨事件，執政的民進黨都迴避，台積電就跑出來蹭光環，有光環的時候蹭光環、有責任的時候迴避責任，非常不可取。

台版柬埔寨事件釀3死引譁然，蔡英文總統6日6度訪桃園幫民進黨桃園市長候選人鄭運鵬輔選，國民黨對手張善政籲總統應多花時間在國政，無黨對手鄭寶清則感嘆警察整天都為了蔡英文等政治人物在守維安，重選舉、輕治安、拚維安的結果，導致治安問題嚴重，根本就是「官僚殺人」。鄭運鵬反嗆，市政歸市政，其他國政部分不需要轉移焦點。

「台版柬埔寨絕對是焦點！」張善政斥鄭運鵬顯然是在迴避責任，直指從前一陣子八德運動中心天花板塌下來，到現在台版柬埔寨，民進黨身為執政黨當然有責任，但是卻都迴避、推給基層，面對台積電的事情就跑出來蹭光環，「有光環的時候蹭光環，有責任的時候迴避責任，這種人真的很不可取，我覺得很遺憾！」

面對蔡英文7日第7度訪桃園幫鄭運鵬輔選站台，張善政也酸道，蔡英文第7度來、第10度來、第100度來都一樣，總統現在放國政在旁邊不管，頻繁替鄭運鵬拉抬聲勢，顯然是非常非常擔心桃園的選情，相信民眾已經看清楚，當台版柬埔寨事件不好好處理，把治安拋在兩旁，反而一直在拉抬候選人，不是民眾期待的總統。

至於最新民調鄭運鵬以33.42％領先張善政30.59％，分析數據發現是綠營歸隊，張善政說：「我覺得現在是挺善的朋友歸隊了！」重申民調永遠都是當參考，他和團隊都很清楚，挺善的朋友已經在歸隊。

張善政也直指，鄭運鵬跑到中國大陸去做生意事件，至今講不清，讓鄭運鵬的仇恨值一直在增加，這才是大家要正視的事情。