台北市議員徐巧芯昨(6)日晚間曝光民進黨台北市長候選人陳時中牽手、摟著人妻的照，遭酸是「鹹豬手」；國民黨主席朱立倫今(7)早受訪表示，陳時中可能是酒喝多了不勝酒力，所以才需要人家牽、摟人家肩，也酸他時間很多可以參加餐敘。

朱立倫今天擔任「啦啦隊」，前往新北市三重、新莊、三峽以及汐止鼓勵新北市議員候選人，早上首站即到三重，替新北市議員候選人吳訓孝加油打氣，接下來會依序到王威元、戴湘儀、呂家愷、廖先翔等人的競選總部。

朱立倫表示，今天的行程重點主要是為年經人打氣，尤其是吳訓孝、戴湘儀、呂家愷等3名參選市議員的新人，以及王威元、廖先翔2位年輕的市議員；他也稱讚吳訓孝很有才華，強調雖然年輕人參選需要靠空戰，但一步一腳印深入基層才實在。

針對陳時中日前遭爆料酒後跟人妻牽手摟肩，被酸是「鹹豬手」；對此朱立倫則表示，陳部長在疫情最嚴重的時後常常去參加餐宴，「大家的印象都很深刻」，這次在選舉的最後關鍵，又看到陳時中部長參加餐敘，可能他時間比較多。

朱立倫說，陳時中部長可能酒喝多了不勝酒力，需要人家牽、拉人家的肩，還是稍微節制一點。

至於綠營評估國民黨台北市長候選人蔣萬安將在選前最後一周下猛藥辭去立委，朱立倫則不置可否，反譏民進黨所有立法委員也準備好了，民進黨也要破釜沉舟，全部要辭去立委，「放心」國民黨也有這樣的決心，一定全力以赴。