中國疫情防控政策放鬆的傳言再起，大幅提振市場風險情緒，使美元指數反轉下跌，回到111附近。今早台北外匯經紀公司新台幣匯價以32.14元開盤，升值4.5分，盤中一度觸及32.08元，升值1.05角；台股在漲逾百點後，權值股台積電(2330)挑戰月線反壓。

近期外界關注台灣產業發展過度集中科技業，並以半導體業為由，議論台灣是否有荷蘭病現象。央行也在再聲明，台灣經濟發展並無荷蘭病現象。

央行強調：(一)台灣為小型開放經濟體，無論是電子資通訊或傳產製造業出口，長期均受全球需求變化影響，並非受新台幣匯率走勢所影響。(二)長期而言，新台幣匯率有升有貶，然而電子資通訊產業已具國際競爭優勢，傳產製造業亦致力高值化，持續轉型升級，兩者附加價值率均呈上升走勢，並未出現荷蘭病之症狀，因匯率升值而損及競爭力之情事。

在國際市場方面，法人指出，本週美國期中選舉落幕，無論結果如何，市場不確定性減少，有利股市。觀察美股主要指數近期走勢，基本上都處於打底階段，除了NASDAQ較弱，其餘三大指數都有明顯縮腳的型態，預期期中選舉後有望拉回再攻。美科技股轉強，對美元指數會帶來壓抑力道。