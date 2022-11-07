海空運營收同步下滑，中菲行(5609)公布10月營收為28.84億元，年減29.2％；累計前10月營收359.98億元，年增20.8％。但中菲行表示，在重要的利基市場戰略佈局、基於差異化及區域化的超前部署，美國、加拿大、墨西哥、荷蘭、印度、大陸、香港、越南、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、韓國、台灣的貨運量，皆保持相當的貨運量，沒有受到國際貨運市場下降太大的影響。

中菲行10月空運營收17.55億元，年減21.7％，營收占比60.8％；海運營收9.85億元，年減42.5％，營收占比34.2％；合同物流營收1.45億元，年增22.9％，營收占比5％。

累計前10月空運營收198.91億元，年增25.4％，營收占比55.3％；海運營收147.47億元，年增15.2％，營收占比40.9％；合同物流營收13.6億元，年增21.1％，營收占比3.8％。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台的競爭力，以明確市場定位、數位行銷、價值服務，吸引客戶，即便面對全球整體空運及海運市場面臨市場需求下降、價格下跌的挑戰，中菲行由於預見市場變動，強化數位行銷創造價值。長期建構的虛擬數位平台競爭力發揮功效，透過資料庫，以雲端數據分析，充分瞭解客戶需求，以數位行銷清析傳遞中菲行價值服務，透過扁平化的組織與客戶互動，以增值訊息系統（Dimerco Value Plus System)，提供國際物流價值鏈的服務，並以RPA（Robotic Process Automation) 流程自動化軟體運用達到訊息一元化及數位化，強化了操作效率及服務水平而獲好評。