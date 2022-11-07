民進黨台北市長候選人陳時中日前在台北市長辯論會中，公開點名中廣董事長趙少康是國民黨台北市長候選人蔣萬安「最大側翼」，對此，前北市議員羅智強表示，「趙大哥就是一個媒體人，監督政府監督公眾人物是他的天職，監督就是側翼？」趙少康也表示，陳時中的智囊出這樣的意見，水準有夠低，而以陳時中這樣的判斷力還能選市長，真的很懷疑。

羅智強說，陳時中爆發很多爭議，且是衛福部長，監督政府就是趙少康的天職，如果監督就叫側翼，那全天下、全中華民國的人，只要對民進黨有意見就叫側翼嗎？還是那句話「大可不必」，還給陳時中。

趙少康也說，民進黨側翼很多，1450經過驗證，政府錢也很多，養一堆1450，陳時中眼裡可能人人都是側翼，陳時中那天提出「棄保」，但這話題怎麼會是他提？應該是黃珊珊來質疑，最怕棄保應該是黃珊珊，陳時中是棄保最大的受益者，綠營歸隊，他民調才從第三變成第二，提這件事情是拿石頭砸自己的腳。

趙少康還說，「不知道他到底腦筋想什麼，他的智囊給他出這樣的主意，水準有夠低，以他這樣的判斷力還能選市長，真的很懷疑，這樣的能力怎麼能當市長？」

趙少康還指出，當時陳時中提出棄保，表示他腦子裡都是「棄保」，才會提這個問題去質疑蔣萬安，而蔣萬安也回答得很好，心中有藍綠才會想棄保，以蔣萬安來說他強勢領先，幹嘛操作棄保？陳時中在那樣的場合提出來質疑蔣萬安，是非常愚笨的。