國民黨新竹市長候選人林耕仁繼爆高虹安助理費爭議後，7日上午再依據高虹安辦公室內部吹哨者提供的資料，再質疑高透過助理加班費上繳個人小金庫供個人使用，最令人難以置信的是支出項目包含洗頭、治裝費、限量日系玩偶…等。
林耕仁今天的火力全開，直接向高虹安提出2個問題，1、「你是不是將辦公室公費助理的加班費，當成個人使用的小金庫？」2、「你是不是要求辦公室公費助理，上繳款項作為個人使用的支出費用？」
林耕仁說，根據吹哨者提供的高辦內部資料，從2020年3月開始，也就是高虹安剛擔任立委不久，到同年12月底，高虹安辦公室多位公費助理都須「入金」到辦公室帳戶，每次金額從1萬到7萬4169元不等，帳目記載非常詳細，且都附上相對應的支出憑證，包括收據、領據等。
但最令人難以置信的是，這些錢在支出項目竟包含治裝費（委員洗頭及購買產品）、助理禮金、高鐵車票、限量日系玩偶、女性生理用品、黑糖薑母茶、卸妝棉補充包、民眾黨祕書長媒體餐敘餐費、與某院長聚餐餐費、民眾黨團會議餐點、補助黨代表選舉登記費、黨員座談會便當、黨團三長辦公室餐敘、購買面試郭台銘書籍、職棒球票、委員早餐、午餐、晚餐、助理獎金、中興大樓往返信義富邦的來回計程車資、田中馬贊助金，甚至還有增聘其他助理的薪資及獎金，都是由此支出，琳瑯滿目。
其中最讓人好奇的是，有兩筆支出，分別是8萬元及8萬8000元，支出名目居然是「給某位英文名J開頭之助理」，而根據留存的領據，赫然可見原來是李姓前助理領走現金，1次8萬8、1次8萬，總共16萬8。
而這11個月期間，經計算公費助理，一共上繳87萬5861元，這個金額已接近高虹安辦公室11個月內可申請公費助理加班費的最高上限93萬3592元。
林耕仁說，他想請問高虹安4個問題，為何辦公室公費助理，必須上繳現金到辦公室帳戶？ 為何錢的絕大部分支出，都是高虹安個人使用？為何錢甚至支應民眾黨祕書長、黨團三長、黨員座談會，甚至要支應民眾黨黨代表選舉登記費？以及為何李姓前助理可以直接領走16萬8000元？
他指出，從支出項目來看，已經超過一般人所能理解的範圍，因為大家應該也從來沒有聽過擔任助理還要上繳金錢，金額接近高辦同時期可申報的加班費總數，更沒有聽過用助理上繳的錢，用來支付非立院助理之薪水、獎金，還有用來支付民眾黨長官的聚餐支出，由此可見高虹安已經把這些錢當成自己的小金庫。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。