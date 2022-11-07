林耕仁今天再質疑高虹安透過助理加班費上繳個人小金庫供個人使用，最令人難以置信的是支出項目包含洗頭、治裝費、限量日系玩偶…等。（陳育賢攝）

國民黨新竹市長候選人林耕仁繼爆高虹安助理費爭議後，7日上午再依據高虹安辦公室內部吹哨者提供的資料，再質疑高透過助理加班費上繳個人小金庫供個人使用，最令人難以置信的是支出項目包含洗頭、治裝費、限量日系玩偶…等。

林耕仁今天的火力全開，直接向高虹安提出2個問題，1、「你是不是將辦公室公費助理的加班費，當成個人使用的小金庫？」2、「你是不是要求辦公室公費助理，上繳款項作為個人使用的支出費用？」

林耕仁說，根據吹哨者提供的高辦內部資料，從2020年3月開始，也就是高虹安剛擔任立委不久，到同年12月底，高虹安辦公室多位公費助理都須「入金」到辦公室帳戶，每次金額從1萬到7萬4169元不等，帳目記載非常詳細，且都附上相對應的支出憑證，包括收據、領據等。

但最令人難以置信的是，這些錢在支出項目竟包含治裝費（委員洗頭及購買產品）、助理禮金、高鐵車票、限量日系玩偶、女性生理用品、黑糖薑母茶、卸妝棉補充包、民眾黨祕書長媒體餐敘餐費、與某院長聚餐餐費、民眾黨團會議餐點、補助黨代表選舉登記費、黨員座談會便當、黨團三長辦公室餐敘、購買面試郭台銘書籍、職棒球票、委員早餐、午餐、晚餐、助理獎金、中興大樓往返信義富邦的來回計程車資、田中馬贊助金，甚至還有增聘其他助理的薪資及獎金，都是由此支出，琳瑯滿目。

其中最讓人好奇的是，有兩筆支出，分別是8萬元及8萬8000元，支出名目居然是「給某位英文名J開頭之助理」，而根據留存的領據，赫然可見原來是李姓前助理領走現金，1次8萬8、1次8萬，總共16萬8。

而這11個月期間，經計算公費助理，一共上繳87萬5861元，這個金額已接近高虹安辦公室11個月內可申請公費助理加班費的最高上限93萬3592元。

林耕仁說，他想請問高虹安4個問題，為何辦公室公費助理，必須上繳現金到辦公室帳戶？ 為何錢的絕大部分支出，都是高虹安個人使用？為何錢甚至支應民眾黨祕書長、黨團三長、黨員座談會，甚至要支應民眾黨黨代表選舉登記費？以及為何李姓前助理可以直接領走16萬8000元？

他指出，從支出項目來看，已經超過一般人所能理解的範圍，因為大家應該也從來沒有聽過擔任助理還要上繳金錢，金額接近高辦同時期可申報的加班費總數，更沒有聽過用助理上繳的錢，用來支付非立院助理之薪水、獎金，還有用來支付民眾黨長官的聚餐支出，由此可見高虹安已經把這些錢當成自己的小金庫。