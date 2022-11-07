協助社區住戶代收包裹、管理公設的「物業管理」服務，已是新形態住宅大樓的常態；但根據統計，台灣仍有高比例民眾居住在沒有物管服務的傳統透天、公寓與華廈。信義房屋作為國內房仲龍頭，近年也積極推動數位轉型、希望邁向「居住生活產業」第一品牌，特別在今年「永續智慧創新黑客松競賽」中，與其他15家企業、團體，以永續、創新、韌性為主軸，拋出符合聯合SDGs國永續發展目標的命題，其中就包括「如何設計出符合住戶期待且財務可行的物業管理服務」，邀請大專院校學子集思廣益，希望開創更多可能性。

2022「永續智慧創新黑客松競賽」由逢甲大學、中國醫藥大學、東海大學等中部多所大專院校共同籌辦，鼓勵全國學生新創團隊挑戰企業提出的命題需求。今年16道命題從永續發展的商業創新模式、智慧醫療、獨居長輩的智慧生活、偏鄉教育及醫療等面向開展，回應聯合國SDGs國永續發展目標，希望以永續價值做為創新發展的驅動力。

其中，信義房屋從2020年第一屆開始就持續提供資源支持，連續3年贊助並擔任業師，而今年黑客松競賽中，信義房屋也特別拋出一道命題，針對居住在沒有物業管理服務的公寓、華廈住戶，如何以資訊科技為工具，設計出便利度符合住戶期待，且具備財務可行性的物業管理服務，希望年輕學子共同集思廣益，不僅是為物業管理產業提供合適的工作機會，促進產業發展，更是提升更多住戶的居住品質。

除此之外，信義房屋今年也首度贊助由新竹市府、清華大學、陽明交通大學等單位共同舉辦的2022「新竹X梅竹黑客松」。今年「新竹X梅竹黑客松」吸引全台超過240位參賽者，從職業安全到金融科技等多個面向，善用雲端、AI等數位技術，連續2天提出超過13個創新構想，同時也回應永續理念。

信義房屋近年將本業加以延伸，希望提供消費者在購屋入住後的「好生活」，包括設計裝修、修繕、美食外送、社區生活管理等，希望成為居住生活產業第一品牌。因此，不僅從企業內部推動數位轉型，對外也支持黑客松等創新競賽，以實際行動支持青年學子，共同為產業創新、邁向永續努力。此外，信義房屋近年也積極招募PropTech房地產科技人才，釋出包括房仲業界少見的數據科學家、轉型專案管理師、行銷數據分析等多樣職缺。