日經亞洲評論昨（6）日報導稱，美國總統拜登似乎準備向日本和荷蘭施加更大壓力，要求兩國與美國一同阻止先進晶片技術流向中國。美國商務部高級官員本月將訪問荷蘭，與日本的全面討論也可能很快就會開始。

法廣報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）3日對美媒CNBC表示，「我認為你會看到，日本和荷蘭會效仿我們」，這是美國政府官員在談到出口限制合作時，首次點名具體國家。

拜登政府10月7日宣布，禁止向中國提供任何使用美國設備製造的部份半導體晶片，並試圖利用美國對全球技術和供應鏈的影響力，阻止中國獲得提升這些能力所需的先進晶片和晶片生產工具。

報導稱，日本和荷蘭在半導體設備製造方面頗具實力，兩國公司被認為能夠製造不依賴美國技術的產品，到目前為止雖尚未受到美國的監管，但一直是美國關注的對象。

據報導，美日荷三大公司主導全球晶片製造設備市場，其中最大的是美國應用材料公司（Applied Materials Inc.），其次是荷蘭的半導體微影設備廠艾司摩爾（ASML）和日本的東京電子（Tokyo Electron）。

據美國媒體報導，美國商務部一名高級官員本月將訪問荷蘭；與日本的全面討論可能很快就會開始。

然而，限制向中國出口半導體製造設備，將對日本經濟產生重大影響。今年1月至9月，日本晶片製造設備的出口總額約為3兆日元，比去年同期增長近30％；該市場迅速擴大，在過去10年裡規模增加了兩倍。