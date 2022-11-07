大陸晶片業遭美國強力制裁，先進晶片發展受到阻礙，但美國近期也積極拉攏盟國加入制裁行列，專家認為，最主要的原因仍在於，若僅有美國獨自攻擊大陸晶片，等到時間久了，效果就會慢慢失效，制裁措施也宣告失敗。

美國此波制裁主要鎖定超級電腦、人工智慧及軍事等先進晶片領域，未經許可的美國公民、企業與組織不得協助或參與大陸研發、生產半導體，等於掐斷大陸推進晶片技術的能力。

科技媒體TechHQ報導，美國公告制裁規則一個月後，慢慢意識到如果盟友不加入，制裁措施可能面臨失敗的危機，美國商務部也強調，正在努力與盟友協調共同實施出口管制措施，避免外國半導體設備流入大陸。

商務部副部長Alan Estevez明確表示，多邊化的出口管制是正在實行的行動，如果對大陸的多邊化出口管制形成，代表華府控制非美半導體供應鏈遠離大陸的機會，同時將必要技術遠離大陸軍隊。

報導提到，美國的最新制裁被認為具有高度懲罰性，更可能是數十年來最重要的商業政策之一，後續的影響與衝擊仍需要時間觀察，華府智庫卡內基國際和平基金會研究員Jon Bateman說，「大陸無法自給自足生產人工智慧晶片，華盛頓的目標是將他們的晶片實力保持在這種水準。」