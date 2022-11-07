今日（11月7日）就是立冬了，除了天氣逐漸轉涼外，財運也會跟著好轉，命理專家小孟老師在臉書粉專上分享立冬3招開財運方法，只要跟著步驟做，能將好運一路帶到2023年底。

小孟老師公布三項立冬開財運方法，包括將紅包袋放入指定的金錢數目並放在家中正確的方位，以及拿碗筷放入5種米或豆子，以及攜帶225元放入口袋中，具體做法如下：

1.立冬當天財神在正北方，只要將紅包袋裡放168或888置於家中的正北方位，放好七天後再拿去銀行存，會有意想不到的財富效果。

2.在立冬當天11月7日，晚上18：34分，也就是今年立冬節氣交替時間，在這個時間點找個碗筷，碗裡可以放5種米或豆子，再插入一支筷子置於屋外或窗戶外，代表一根獨秀，也象徵立冬一支獨秀會有貴人或投資的好運氣，放一天後再丟棄即可。

3.立冬的太陽黃金度數為225度，因此在立冬當天隨身攜帶225元的錢在身上，切記一定要剛好，最好置於口袋裡，能吸收宇宙能量讓財氣不斷盤旋在身上。