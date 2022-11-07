跟著全球股市齊揚，台股盤中大漲逾150點！上周五美股震盪後收高，尤其是費城半導體指數漲幅高達4.6%，港股及陸股未受大陸堅持動態清零政策影響，延續上周五強漲氣勢續揚，讓上周站回13000點關卡的台股今天開盤就展現持續攻高的企圖心，股王信驊(5274)開盤就站上2000元關卡，5日公布營收表現符合預期的大立光(3008)也開高，為高價股注入信心。

安控等中小型股依舊是人氣強強滾，奇偶(3356)、昇銳(3128)、哲固(3434)、勝品(6556)盤中股價亮燈漲停，高力(8996)、雷虎(8033)、撼訊(6150)、第一銅(2009)、綠電(8440)、麗正(2302)、蒙恬(5211)、鈺創(5351)、杰力(5299)等盤中股價強攻漲停板，搭配台積電(2330)續揚，台股指數開高走高，盤中大漲逾150點，站上13150點，截至11點35分為止，加權股價指數約13218點，上漲192點，成交量約為1419億元；OTC指數為173點，上漲1.85點，成交量為439億元。

今天盤中上市各類股以電線電纜類股表現最佳，上漲5.92%，其次是玻璃類股及半導體類股，分別上漲2.51%及2.24%，表現較差者為網通類股、營建類股及紡織類股，其中網通類股下跌0.72%，營建類股下跌0.24%，紡織類股下跌0.21%；上櫃部分，表現最佳為文創類股、上漲4.43%，表現最差為生醫類股、下跌0.72%。

就技術面來看，相較於美股及國際股市漲幅落後的台股在上周開始止穩，上周五加權股價指數以13026.71點作收，站回13000點，累計一周上漲238.29點，漲幅約1.86%，周K收紅，終止連3黑，但日均量僅1632.4億元，櫃買市場因內資力拱表現亮眼，OTC收盤指數為171.66點，累計一周上漲9.42點，漲幅約5.81%，周K收長紅，成交量放大至日均量485.97億元；今天台股在上周五美股及今天亞股續強帶動下，指數開高走高站上13200點；上周台股量縮上漲，順利站上月線，意謂多頭轉熱，達到築底的初步目標，面對美股回檔，台股反應穩健，13000點以下的賣壓慢慢消化，不過短期的技術指標先行後，且市場多頭信心不足，容易出現震盪，仍有拉回測試的可能，必須注意台股成交量變化區間操作。

分析師表示，美股維持高檔震盪，亞股回穩，台股也逐漸擺脫谷底，上星期不僅站回13000點大關，同時站上月均線，短線出現翻多訊號搭配OTC續強，選舉行情浮現。

在操作上，建議增加持股水位，買進股價跌後回穩轉強、低位階、營收或財報亮眼股；避開營收或財報低於預期股；選股方向：包括：受惠電動車、產品長約及解封等產業商機正向族群，以及綠能/儲能及新能源車等政策面利多股。

嘉澤(3533)雖然產品出貨量因庫存調整而下修，在新品滲透率提升產品單價的情況下，營收仍能具有支撐，維持看好嘉澤2023年將受惠新平台價格帶來的營收成長，可逢低佈局買進。