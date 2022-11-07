遭徐巧芯爆十指緊口摟人妻 陳時中回應了

國民黨議員徐巧芯6日爆料，指民進黨台北市長候選人陳時中日前在晚宴離場時和人妻「十指緊扣」，陳時中今天表示，有些支持者相當熱情，他欣然接受，酸徐在選舉上可能有些困難，所以需要出來蹭熱度。對蔣萬安質疑這組照片遭綠營施壓致周刊無法刊出，他反駁表示，「還可以被壓制的嗎？」

陳時中今天與前聯電董事長曹興誠共同召開記者會，會後接受媒體採訪，他還原當晚狀況表示，這是一個文藝界裡面的餐敘，對方請他去，因為有一些相關活動要配合，他用過餐以後，8點多去到那邊，有些朋友相當熟，也是長期的朋友，大家就多聊了兩句。

他否認有所謂「鹹豬手」的問題，強調那是一個公開的場合，批評徐巧芯對這些不管是在藝文界或文化界裡面相當努力的人，用看圖說故事的方式作人格的污衊，他覺得非常不應該。

陳時中表示，現在選舉期間，每天要照的照片都有上幾百張，尤其是他，有些支持人相當熱情，他也欣然接受，熱情還是讓它能夠在。

他也酸藍營有些議員，在選舉上「可能有一些困難吧！」需要出來蹭熱度，但是用這樣的方式來蹭聲量、蹭熱度，他還是覺得很不道德，希望選舉能回歸正軌。

至於蔣萬安影射這批照片是周刊記者流出，可能是被綠營高層施壓，無法刊登才會流出成為公稿。對此，陳時中表示，這綠營高層樣影射的話語，大家都是媒體人，媒體是第四權「還可以被壓制的嗎？」

他要媒體問自己「可不可能被壓制？」，若覺得有報導的必要就會去報導出來，批評蔣萬安和藍營用影射方式不應該，要蹭聲量也不是這樣子，整體用八卦、追蹤，甚至已到跟騷情況都是不對的。