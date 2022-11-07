外資出具緯創（3231）最新報告，給予「表現優於大盤」，目標價39元，緯創今早股價一度突破季線反壓，最高價27.8元。緯創第三季受惠伺服器撐盤力道強勁，季營收突破2501億元、站歷史單季次高外，毛利率7.15％及營益率2.73％，雙雙站上近15、16年來單季高峰。外資指出，緯創旗下緯穎（6669）受惠雲端資料中心需求強勁，第三季營收、獲利雙創新高，緯創可望母憑子貴。

緯創今年前三季合併營收7207.65億元、年增逾兩成，三率皆較去年同期增長，毛利率及營益率分別達6.53％、2.33％，稅前盈餘年增五成、達165.1億元，稅後純益年增39.2％、為70.86億元，EPS為2.55元。

緯創第三季筆電及顯示器兩大產品線，出貨動能皆較上半年回檔。但來自伺服器產品線因有GPU架構之新品出貨效益逐步浮現，加上緯穎營運動能續航，使緯創第三季表現優於市場預期。

展望後市，法人指出，預期整體PC市況需求降溫走勢尚未見復甦跡象之下，緯創先前亦估單季筆電第四季出貨動能還將較第三季有個位數下滑。而法人估緯創第四季營收季增年減個位數，明年全年營收也可能呈現小幅下滑。不過看好伺服器業務比重有逐季增長態勢，加上GPU架構的伺服器新品對營收、毛利率都有正向貢獻。法人估明年緯創毛利率仍可望進一步擴張，今年前3季緯創毛利率為6.53%，去年同期為5.96%。