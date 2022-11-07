全球科技產業研調機構Omdia預測2022年微處理器(MPU)整體市場營收為710億美元，由於PC端高庫存壓力持續、且受到消費需求減弱及通貨膨脹影響，市場營收預計將較去年減少約60億美元、下滑8%。

Omdia資深分析師溫璟如表示，綜觀2022年MPU市場表現，佔需求大宗的PC逐漸降溫，陷入高庫存挑戰；且遇通貨膨脹、全球局勢動盪導致製造成本上升，造成負面衝擊，市場營收明顯下滑。MPU大廠如英特爾、超微近期發布之第三季財報表現如預期疲弱，顯示PC端高庫存水位未獲緩解，MPU市場營收預計呈現高個位數(high single digit)下滑。

2022年全球前三大MPU廠商依序為英特爾、超微及蘋果，其中英特爾與超微合計拿下逾九成市佔。根據Omdia針對2021年至2022年營收變化預測，英特爾年營收預計減少18%、超微有望強力成長20%，而蘋果也有38%的提升。

長年居冠的英特爾主要受PC及資料中心需求波動影響，致使營收下滑。雖向來為運算與資料儲存領域主要MPU廠商，近年卻面臨蘋果推出M系列晶片、放緩使用英特爾產品，導致此領域營收下降；即便網通市場呈成長趨勢，市占率仍自2021年的76%大幅下跌至68%。

位居第二的超微受惠於持續看漲的電競市場，提供Xbox及PlayStation客製化MPU，此外，其資料中心業務不斷擴大，新一代EPYC 7004系列處理器也預計推升2022年營收，市佔率有望從去年的18%爬升至23%。

排名第三的蘋果成長動能則來自專為Mac及iPad設計的M系列晶片。至2022年底，所有Mac(含桌機與筆電)及四成iPad預計將採用M系列晶片，市占率預計可自去年的4.7%成長至7%。

在MPU製程技術方面，多數MPU大廠仍主要採用14奈米製程，不過10奈米、7奈米以及5奈米等較為先進的製程也正在崛起。

Omdia資深分析師溫璟如表示，由台積電(2330)提供的5奈米MPU為目前最先進的製程技術。其中，蘋果是採用5奈米的先行者，而超微近期發表的Ryzen 7000系列首度導入此技術，且其為資料中心打造的EPYC 7004系列處理器也預計使用5奈米製程。在智慧型手機AP以最先進製程相互競爭的同時，資料中心與PC處理器因考量成本、功耗、效能及5奈米製程供給狀況等因素，仍採14奈米、10奈米及7奈米製程為大宗。

就處理器架構而言，x86架構雖長期擁98%市佔率，不過隨著2020年採用Arm架構的蘋果M1晶片推出且滲透率不斷提高，x86架構市佔逐年下滑，2022年預計下降至92%。