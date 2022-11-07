國民黨桃園市長候選人張善政先前提出要打造亞洲智慧新都，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今受訪時指出，國民黨的兩岸關係在國際上備受質疑，而張善政長期支持紅統的小黨，如果選上市長，產業恐會因為國際上的不信任而卻步。

鄭運鵬表示，亞洲・矽谷相關政策與招商，美國、日本及歐盟需要台灣生產的這些晶片，這都需要國際的信任關係，如果國際不信任那這些國際大廠在資通訊產業、晶圓代工上就不敢到台灣投資。鄭運鵬點出，國民黨的兩岸關係在國際上備受質疑，尤其張善政長期支持紅統小黨，甚至希望台灣資通產業到中國發展，若張善政當選桃園市長，這些產業恐會因為國際上面的不信任而產生卻步。

鄭運鵬說，桃園現在的選戰是北風跟太陽的戰爭，從台積電1奈米廠落腳桃園龍潭事件上，可發現張善政用北風的態度質疑說這個不知道還要等幾年，相反地我們是用太陽的態度積極告訴大家每月、每年的進度，更用政府要當企業的靠山的態度積極進行中。

鄭運鵬批評，張善政過去長期在行政院擔任高官，在台積電的事情上面充分展現官僚心態，顯現出張善政過去對台灣的重大建設沒有什麼亮眼成績，過去也不支持桃園鐵路地下化、沒讓桃園機場捷運通車等，這與民進黨、與我們都是很大的對比。

此外，張善政從說選舉過去要去看棒球的總冠軍賽，對此鄭運鵬回應，張善政和他的圖隊過去可能比較沒有關心棒球，為了選舉才看球才會鬧出這樣的笑話，不過現在樂天桃猿的確需要大家加油打氣，歡迎張善政和他的團隊一起為樂天桃猿加油。