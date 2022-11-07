花蓮縣政府編列6300多萬元宗教禮俗預算引發爭議，花蓮縣議會議長張峻今於二、三讀會議中，宣布刪除4項共2139.9萬元預算。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府編列6300多萬元宗教禮俗預算引發爭議，花蓮縣議會議長張峻今於二、三讀會議中，宣布刪除4項共2139.9萬元預算，縣議員莊枝財在議事廳豎起大拇指，肯定其決議。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府編列6300多萬元宗教禮俗預算引發爭議，府會關係降到冰點，經縣府與議會溝通後，議長張峻今上午在二、三讀會議，宣布刪除4項共2139.9萬元預算，包含辦理五教合一祈福活動相關經費，敲槌二讀通過，縣府表示尊重議會。

縣府民政處宗教預算每年編列數千萬元，高居全國第一，今年更編列6370萬元，引發多位議員質疑，要求縣府應合理分配，不過4日二、三讀會議當天，議場外有許多宗教團體前往關心審核結果，點燃議長張峻心中怒火，痛批民政處動員宗教宮廟人士「恐嚇」議會，將民政處長林金虎轟出議事廳，強調「如有不滿，可反映在選票上」，並宣布該筆預算於今天再審。

今天二、三讀會議審到宗教預算時，張峻先提及，該筆預算經議員熱烈討論，認為民政處編列金額屬全國最高，且高得離譜，相當不合理，隨後宣布刪除其中4個項目，包含辦理各宗教花蓮祭天祈福暨遶境活動及宗教民俗活動331.9萬元，辦理各寺廟祈福參拜活動470萬元，補助佛教、道教、天主教、基督教、原住民等代表宗教團體、社團辦理各宗教花蓮祭天祈福活動相關經費638萬元，及「補助各寺廟辦理遶境法會」700萬元，並敲槌完成二讀。

由於遭到刪除的項目中，辦理各宗教花蓮祭天祈福暨遶境活動及宗教民俗活動331.9萬元，及補助佛教、道教、天主教、基督教、原住民等代表宗教團體、社團辦理各宗教花蓮祭天祈福活動相關經費638萬元費用，為縣府辦理多年的五教合一祈福活動主要經費，共計969.9萬元遭砍，縣府僅表示，尊重議會照預算審查。

縣府指出，民政處明年宗教相關活動預算，合計3989.9萬元，如單獨以大眾關心的宗教活動及補助來看，約占總預算265億元的0.0015％，占比非常少，如今議會刪減預算後，僅剩下1850萬元補助各寺廟宗教團體辦理民俗活動。

縣議員莊枝財事後在議事廳對張峻豎起大拇指，莊枝財肯定其決議，他說，刪除的部分為補助各寺廟遶境活動費用，但宗教慈悲為懷，教人向上，如寺廟靈驗，信徒會主動從口袋拿出香油錢，各寺廟就是這樣經營，「若寺廟每年要靠縣府補助，還能經營下去嗎」，認為議長刪減預算，是基於符合民意。