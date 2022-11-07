大陸商務部、國家統計局和國家外匯管理局7日聯合發佈《2021年度中國對外直接投資統計公報》顯示，2021年大陸對外直接投資達到1788.2億美元，比上年增長16.3％，且已連續10年位列全球前三；統計至2021年底，大陸對外直接投資存量2.79兆美元，也連續5年排名全球前三。

根據該《公報》也顯示多項對外投資特點，包含投資結構不斷優化。觀察2021年大陸對外直接投資涵蓋國民經濟的18個行業大類，其中8成投資流向租賃和商務服務、批發零售、製造、金融、交通運輸領域，流量均超過百億美元；2021年底，租賃和商務服務、批發和零售、金融、製造等行業投資存量均超千億美元。

據中新網報導指出，大陸對「一帶一路」沿線國家投資也持續增長。截至去年底，在「一帶一路」沿線國家設立企業超過1.1萬家，約占大陸境外企業總量的1／4。2021年對「一帶一路」沿線國家直接投資241.5億美元，創歷史新高，也占大陸全年對外投資流量總額的13.5％。

另外還有地方企業對外投資活躍，去年地方企業對外非金融類投資877.3億美元、占比57.7％。同時去年底地方企業在境外設立非金融類企業數量占比達86.3％，以廣東、上海、浙江列前三。