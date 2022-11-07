受上周五美股上漲激勵，投資人搶進具財測利多題材的個股，周一日經225指數晨收大漲1.21%，為27,528.66點。東證一部指數早盤收漲1.02%，為1934.90點。

野村證券策略師Maki Sawada表示，投資人持續尋找業績穩健的個股，不過，在備受關注的美國消費者物價數據於本周晚些時候出爐前，投資人可能轉趨謹慎。

喜憂參半的就業報告以及聯準會官員對於升息步伐的發言使投資人陷入拉鋸，上周五華爾街股市在劇烈震盪後收高，結束了連跌4個交易日的走勢。

JFE Holdings早盤股價勁揚6.45%，該日本第二大鋼鐵廠上修全年獲利預測。其同業日本製鐵（Nippon Steel）和神戶製鋼所（Kobe Steel）分別上漲3.43%和3.24%，使鋼鐵股早盤收漲3.38%，在東證一部指數33大類股中表現最佳。

Hello Kitty品牌母公司三麗鷗（Sanrio）上修全年展望，股價大漲13.92%。

權重股走高，晶片製造設備大廠東京威力科創漲3.58%，給日經指數帶來最大的提振。此外，Uniqlo母公司迅銷漲1.36%，而科技業投資大戶軟銀集團漲1.4%。

辦公設備製造商理光（Ricoh）下修全年獲利預測，早盤下跌6.95%。智慧手機製造商夏普亦下修財測，股價下跌3.6%。