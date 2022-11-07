自行車族群7日普遍開出紅盤，尤其是巨大（9921）集團，前三季稅後純益達56.3億元，年增16.5％，EPS達15.01元，創同期新高。7日開盤一路開高走高、最高衝上213.5元，上漲了6.5元，漲幅逾3％。

巨大集團第三季因代工業務出貨順暢與大陸市場持續熱銷，帶動單季合併營收258.7億元、年增29.7％，創下單季新高；第三季受惠新台幣貶值帶來豐沛匯兌利益，稅後純益大增56.6％、達20.1億元，單季EPS達5.35元。