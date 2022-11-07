美國就業與通膨數據偏熱，聯準會（Fed）11月升息3碼，基準利率目標區間提高至3.75％至4％，當日美股尾盤下殺，標普500指數大幅收黑2.5％，創2021年1月以來最差，面對股市震盪加劇，台股也受到拖累，建議投資布局納入股債混合的台灣多重資產基金抵禦波動。

日盛台灣多重資產基金投資團隊表示，俄烏戰事尚未平息、美國通膨壓力與經濟數據干擾，且聯準會主席鮑爾會後鷹派談話，澆熄暫停升息希望，明年金融市場雖有反彈可能，但預期波動仍在，觀察國內特別股及可轉債抗波動佳，具長期穩定表現優勢，應是當前避震、對抗通膨的最佳工具。

日盛台灣多重資產基金投資團隊指出，觀察今年前三季市場表現，美股那斯達克指數累積跌幅達32％，但台灣特別股僅下跌1.5％，今年受地緣政治及通膨飆升影響，全球股債市表現大幅震盪，國內特別股展現較佳的抗跌性，遠優於其他風險性資產。

日盛台灣多重資產基金投資團隊分析，國內可轉債目前票面利息約在0至0.25％之間，且可轉債投資並非以息收為主要目的，因此升息對價格帶來利率風險直接影響較低。目前央行重貼現率1.625％，相較先前低點1.125％調升幅度有限，且與特別股平均股利率約4.1％至4.5％仍有相當差距，投資價值優異下，升息對特別股價格直接影響有限。

透過國內資產多元配置及基金布局的彈性，資金更能夠依據市場狀況做靈活的配置，有助降低整體資產波動風險，克服投資難題。