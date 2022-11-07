重新奪回股王寶座的信驊（5274）今（7）日股價進一步站上2,000元，一早衝高至2,080元大漲110元，股后大立光也攻堅至1,970元大漲65元，帶動14檔500元俱樂部中，只有二檔股價在平盤下，12檔都大漲1％～7％之間。

信驊10月營收傳捷報，衝上5億元以上，達5.17億元，幅下歷史單月新高，月增8.4％、年增45.1％，累計前10月更達44億元，年增衝高至48.53％，在營收表現優異下，上周五三大法人合計買超180張，扮演股價重返股王的重要關鍵。

股后大立光10月營收也有亮眼表現，10月營收抵52.13億元，月增2.15％、年增24.15％，單月營收創二年來新高，累計前10月營收遠384.98億元，終於年增轉正成長，年成長幅度為1.02％。

500元俱樂部從高峰時二、三十檔以上，到目前只剩下14檔，隨著股價跌勢頗深，再加上近來陸續公布的10月營收及第三季財報表現高眼，或衰退幅度不如預精，今天整體表現不俗。

到早盤為止，只有近期漲幅較強的緯穎及嘉澤小跌，其餘500元以上高價股都有亮眼表現，世芯-KY、譜瑞-KY、祥碩、創意等，早盤最高都大漲半根漲停以上。