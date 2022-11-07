多元電力與電動車兩大主流趨勢確立，吸引資金進駐相關產業，根據PwC統計，2013年至2021年上半年，各產業獲全球氣候科技創投資金的比例，以電力與交通相關產業最受青睞，占比近75％，產業前景備受矚目，有利透過同時布局電力轉型與電動車的雙電主題基金，一舉掌握全球主流大勢與商機。

群益投信表示，自2015年聯合國氣候峰會通過巴黎協定，及電力需求持續增加，世界各國將多元電力發展作為國家主要政策之一，除此之外，由於全球減碳共識，電動車、運具電動化，也是各國重點發展方向，隨電動車興起牽動用電需求的提升。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，近年來各國政府政策重心，皆放在全球溫室氣體排放量最大產業的電力及交通，加上電動車發展提高電的需求，使得電力轉型及電動車新科技的發展，勢必成為主流趨勢，近年來創投資金持續投入雙電產業新科技，錢景看俏。

俄烏戰爭促使國際間對太陽能與風力發電等多元電力發展，投資金額大幅提升，市場預估2021年至2050年每年投資金額可望達3.3兆美元，及儲能設備與智慧電網的發展，同樣方興未艾，既能強化電力供應穩定性，更可減少電力浪費，在全球需求看升下，產業長線趨勢看好，成為投資不容錯過的重點領域。

洪玉婷認為，由於各國陸續公佈禁售燃油車的時間點，當全球駕駛人下一台車只能選擇電動車，等於是宣告下一個百年移動革命已經開始，近年來國際大廠紛紛推出電動車新車款，根據IEA統計，今年全球電動車銷售量可望創下歷史新高。在電動車滲透率持續提升下，相關技術與零組件，如先進駕駛輔助系統、自動駕駛、馬達與電控等發展佳，可望續獲市場青睞，長線投資前景值得期待。