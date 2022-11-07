台東縣豐田國中足球隊屢創佳績，但是體育班學生住在教室改建的臨時宿舍中，環境與用餐空間擁擠不便，台東縣政府媒合慈濟興建學生宿舍，今舉行動土典禮，總工程預算近億元，預計112學年度學生就可以入住，可有效改善目前體育班與流行音樂班等外地學生的住宿環境。

慈濟基金會捐建豐田國中學生宿舍動土典禮今日上午由該校豐舞原韻表演，以及慈濟「讓愛傳出去」手語揭開序幕，縣長饒慶鈴、慈濟慈善事業基金會副執行長張宗義、台東市長張國洲、縣議員陳銘風、陳政宗等與會。

饒慶鈴表示，豐田國中學生原本住在教室改建的臨時宿舍中，住宿環境與用餐空間擁擠不便，她特別帶領教育處長林政宏與豐田國中校長洪文政前往拜訪證嚴法師，獲得慈濟基金會全力支持，捐建可容納84人住宿的2層樓學生宿舍，總工程預算近億萬元。

待新宿舍建置完成後，不僅可以解決學生住校問題，免除偏遠山區學生每日通車困擾，更能積極配合體育署派駐學校的國手，提供移地訓練的住宿空間，也讓學生能夠進行多元學習發展，足球、籃球及流行音樂班等外地學生皆能受惠。

饒慶鈴指出，豐田國中期待已久的學生宿舍，在慈濟基金會與眾人的努力下，克服疫情後缺工、物價上漲等困難，提高經費預算，工程順利招標完成，縣府也會提早做準備，為學校做好內部設備器材需求規畫，盡快讓學生入住。