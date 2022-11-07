南韓女星朴恩斌出道27年的她，今年因演出《非常律師禹英禑》而爆紅，而她今年在韓國舉行她出道以來首場粉絲見面會，之後也陸續與海外粉絲見面，日前在泰國的見面會上朴恩斌更是大秀舞藝，讓粉絲驚呼「還有什麼是不會的」。

朴恩斌1996年以童星出道，27年來演出無數戲劇作品，在今年她因《非常律師禹英禑》爆紅，劇中她挑戰患有自閉症的天才律師禹英禑，精湛的演技讓她獲得釜山影展亞洲內容獎最佳女演員等獎項，而今年朴恩斌在首爾舉辦她出道以來首場個人粉絲見面會，之後再以菲律賓馬尼拉為起點，將在泰國、新加坡及日本等與粉絲見面。

近日，在各大社群中流傳朴恩斌在泰國粉絲見面會上大秀舞技，影片中可見穿著白色花卉洋裝，留著一頭烏黑長髮的朴恩斌，在舞台上大跳BLACKPINK的〈Shut Down〉副歌，讓粉絲們興奮不已，也把一旁主持人嚇得瞪大眼睛。

然而，朴恩斌在前往泰國舉辦個人見面會時，韓國當時正逢梨泰院踩踏事故不久，當時許多活動及節目都暫停或延後，而在朴恩斌先身機場時，許多粉絲發現她收起她原有的招牌笑容，一身全黑的裝扮，過程中也頻頻向媒體打招呼，對此，網友認為朴恩斌是在為梨泰院事件以示哀悼，讓粉絲直呼她暖心。