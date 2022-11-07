近年來健身、運動受到民眾喜愛，但基隆潮濕多雨，運動中心又僅有2座，不少市民都希望能夠有更多運動空間。國民黨基隆市長候選人謝國樑今（7）日提出「社區型健身中心」的概念，既可以活化閒置公共空間，也方便讓各地市民都有室內空間可以運動。

謝國樑今日在臉書表示，基隆市目前僅較靠近市中心的仁愛區、信義區有市立運動中心，對於非居住在市中心的民眾來說距離較遠，不過大型運動中心興建成本高且工期長，他因此提議仿效「新北運動聚點」，將社區內的閒置公共空間改建成社區型健身中心，並引進使用率高的健身設備，安排專業特色課程等，解決缺乏運動空間的問題。

此外，謝國樑也指出，新的社區型健身中心，將延續原本國民運動中心的公益政策，提供銀髮族及弱勢族群免費的使用時段，再結合社區志工服務，降低人力負擔的同時，也可以提高社區居民互動機會，達到有愛城市目標。

「推出社區型健身中心，提供基隆愛運動的市民朋友一個舒適、便利的環境！」謝國樑說，希望能夠改善基隆的運動環境，解決常下雨又沒地方運動的困擾，讓基隆人能夠更方便、更容易的運動。