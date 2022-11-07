費城人在世界大賽G6飲恨，6局下投得驚慌失措的中繼左投阿瓦拉多（Jose Alvarado）被罵慘了，總教練湯姆森（Rob Thomson）也遭到外界指責「不該急著換下先發投手」。這段戲碼宛如2020年世界大賽G6，光芒過早撤下先發投手史奈爾（Blake Snell）才被道奇反撲。

惠勒（Zack Wheeler）先發前5局未失分，第6局他投了觸身球，接著被安打攻上一三壘。當時1人出局，惠勒只用了70球（5.1局），還有充足用球數可以撐完該局，但是緊急登板的阿瓦拉多立即被轟了致命3分炮。這一轟還不是普通的猛，足以飛行450呎的中外野怪物轟。

其實惠勒不願意退場，他賽後說：「我有點訝異。我想繼續投，畢竟這是生死局，但終究是總教練的權力。」湯姆森解釋，他同意惠勒的狀況不錯，他可以忍受1位打者上壘，但是壘上有兩位跑者就算觸動警報了。不巧碰上太空人強力左打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez），因此交給左投阿瓦拉多來處理（左投剋左打）讓他比較放心。

2020年世界大賽G6，用兵如神的光芒總教練凱許（Kevin Cash）同樣在5.1局73球換下狀況極佳的史奈爾（1出局1人在壘），氣得史奈爾在鏡頭前大罵髒話。結果中繼投手安德森（Nick Anderson）暴投又被敲安，光芒慘遭逆轉。

關鍵時刻應該信任「人類因素」還是成千上百場統計出來的賽伯計量學？老派與新派教頭可能有不同見解，但是不宜以一場比賽的失利推翻湯姆森和凱許的用兵哲學。中繼左投阿瓦拉多說：「棒球就是這樣，有時候你會贏，有時候只能敬佩打者的表現，這不會改變任何事。」