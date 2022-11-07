行政院長蘇貞昌今早召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題進行討論，蘇貞昌表示，對於重症高風險族群以及弱勢族群，請指揮中心評估是否擴大免費發放快篩試劑，並持續掌握相關醫療量能以及戰略醫療物資，以備不時之需。

指揮中心表示，國內疫情全國新增病例數、中重症數等指標呈下降趨勢，近一週本土病例（10／31-11／6）較前一週下降17.7％，輕症／無症狀者為99.56％，隨邊境開放、入境數增加，將持續密切監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，10月13日調升入境總量為15萬人／週、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，開放至11月5日，入、出境人數均明顯成長，平均每日入境10480人次，較9月增加1.78倍。

此外，針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.9％，第2劑為88.4％，第3劑為74％，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94.1％，第4劑施打率則為16％，累積施打已超過6366萬人次，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。

指揮中心指出，隨國內疫苗覆蓋率已在全球位於領先，國內疫情也已過高原期，本週起即將取消各場所與參與各類活動的沒打三劑疫苗必須快篩的限制，而針對各工作場域工作人員的三劑疫苗措施，也將隨之檢討，擇期取消相關限制。

蘇貞昌指出，國內疫情並沒有因為近日以來的種種開放措施而升高，且已經有明顯的下降趨勢，顯見在此次疫情期間，不論是透過指揮中心每日記者會或是廣播、影像等宣傳方式，國家的整體公衛意識已有明顯提升，目前我們的防疫階段已逐漸翻過新的一頁，請各部會持續努力，保持目前的成果，持續宣導個人健康防護措施，藉此機會讓國家的公衛觀念及國民意識能夠持續向上提升。

蘇貞昌提及，隨著疫情的發展，疫苗的施打狀況以及快篩試劑實名制的販售情形皆隨之趨緩，需求及使用量都沒有那麼迫切，不過為提升國人整體保護力，請指揮中心持續宣導疫苗施打，對於重症高風險族群以及弱勢族群，也請評估是否擴大免費發放快篩試劑，並請指揮中心持續掌握相關醫療量能以及戰略醫療物資，以備不時之需。

蘇貞昌指出，行政院自今天開始進院辦公也不用量測體溫，會議室也已取下隔板，象徵防疫措施的進一步鬆綁。請指揮中心持續留意疫情發展狀況，並以科學數據以及專家意見為基礎，積極向民眾釋疑並說明相關資訊，讓國人保持適度防疫措施，一起維護台灣的防疫成果。