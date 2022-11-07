【全程字幕】鹹豬手是日常？爆陳時中摟人妻「不只8張照片」 徐巧芯再揭「一件事」狠酸民進黨 @中時新聞網 ​

國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光民進黨台北市長候選人陳時中餐敘後摟人妻照片，引發輿論熱議。徐巧芯7日中午受訪表示，自己不僅拿到8張照片，還包含媒體已完成的稿件，不管自我審查或者是綠營高層施壓，最後沒辦法刊登，她直言，「這幾年來媒體被噤聲、噤若寒蟬的困境又是因誰而起？」

徐巧芯指出，很多人好奇為什麼她會拿到這組照片，起因是因為媒體無法刊登，他自己不僅拿到8張照片，還包含媒體已經完成的稿件，不管自我審查或者是綠營高層施壓，總之最後沒辦法刊登，所以才在媒體間輾轉流傳，然後她就拿到了。

徐巧芯說，「什麼時候我們媒體環境變成對於當權者的監督必須自我審查，甚至受到壓力只能另找管道？這幾年來媒體被噤聲、噤若寒蟬的困境又是因誰而起？」

徐巧芯表示，自己拿到照片後，看到完整原本應該要出刊的報導她以「有沒有公共討論的必要性」思考是否應該要揭露，陳時中身為台北市長候選人，她是市議員候選人，她認為我有責任跟義務監督，競選台北市長必須受高度檢驗，無論是公開或私下都一有一定的道德要求。

徐巧芯強調，她所提出的質疑是，在選舉期間參加高級場所飲宴後，疑似微醺的狀況，對同場的女性做出十指交扣以及摟肩的行為，是否得宜？以及陳時中過去是否有這樣的習慣，未來如果擔任市長是否也會用這樣的方式對待女性？

她說，民進黨跟陳時中大可說「這沒什麼，這是我們的日常、文化」，明確告知大眾自己未來不會改變跟女性相處的份際，擔任市長後也會依然故我，只是這樣的價值觀跟她自己個人的差異非常大。市民朋友可以透過這些資料證據，判斷陳時中行為是否得宜，透過選票來判斷。

徐巧芯也提及，10月6日當天下午陳時中才去看了電影《流麻溝十五號》，根據陳時中在辯論會上的說法，他的心情很激動、無法平復，當天幾乎要落淚，然後晚上就參加親綠文化界大佬及企業家的高級聚會，「下午民主、晚上紅酒」，到底哪個是真正的陳時中？

徐巧芯強調，她所有的討論只針對正在競選的陳時中，提出具體證據也就是照片陳述事實，並未評論其他人更沒有影射或人身攻擊。另外，徐也提到，「如果他們認為是抹黑，我的文章有任何不實地方，歡迎來提告我」。

對於是原先哪一家周刊要報導？徐巧芯說，「我必須要保護我的消息來源，我不方便告訴大家是哪一個周刊」，但是她手上的確有記者已經撰好的標題跟內容文字。

面對綠營質疑是徐巧芯偷拍，是否有其他方式佐證？徐反問，「陳時中當時違規逆天大迴轉，夜間闖紅燈是我拍的嗎？是媒體報導」今天媒體又公布陳時中座車2個小時違規5次，也是媒體出刊；衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝等人夜會陳時中也是媒體拍攝，已經有三次經驗有人跟拍，有人提前知道他去哪裡拍照也好，那都是媒體所拍攝，何以認為這次是她找媒體拍的？難道那三組也是她去找媒體，提供給媒體，跟媒體的合作嗎？

徐巧芯表示，自己只是市議員，是要有什麼通天本領能夠幹出這件事？真的是他們想太多，他們應該想一想，陳時中這樣的舉措得宜與否，有沒有份際問題，自我檢討，不是被拍到以後怪天怪地，怪東怪西、怪狗仔、怪媒體、怪政治人物。