雙11購物節即將來襲，臺南好物線上購祭出年度最強檔「奮戰雙十一 1起嗨1起買」線上折扣，集結6大商圈及觀光工廠推出3大強打商品和5種特色商品全面下殺1.1折，像是學甲商圈在地激推的「活力水產澎湃組」原價1380元，1.1折下來只要152元，只限11月11日當日限定搶購。

台南市長黃偉哲表示，為了讓全台民眾可以利用最輕鬆的方式享用到台南美食，南市府特別推出「臺南好物線上購」平台，集結台南各大商圈、觀光工廠及新鮮農漁特產，不定時推出各項促銷優惠。

這次雙11推出的優惠活動，不只有年度最強折扣1.1折優惠，且推出的商品皆是在地嚴選超值好物，像是學甲商圈活力水產澎湃組、麻豆商圈柚香醬組、北門商圈虱目魚香腸組、黑橋牌觀光工廠厚燒條子肉乾禮盒等，只有台南才吃的到，就是要讓全台民眾以最優惠的價格品嘗到最道地的鮮美滋味。

另外在平台消費，還可免登錄自動獲得「雙倍」台南購物節抽獎序號，有機會抽中TOYOTA百萬名車、宏佳騰智慧電車、總統套房住宿卷等各項豪華大獎。

台南市經濟發展局局長陳凱凌表示，這次「臺南好物線上購」雙11推出的商品絕對物超值，像是學甲商圈在地激推的「活力水產澎湃組」原價1380元，1.1折下來只要152元；麻豆商圈特產「柚清爽3罐組合(柚子和風醬、柚子果醋與柚花蜜) 」原價1000元折扣下來只需110元、安平商圈知名的「鮮活虱目魚罐頭禮盒(6入)」原價720元，銅板價79元就可以帶回家。

還有安平油炸蝦餅、北門虱目魚香腸、西港麻油麵線、白河手工刨製蓮藕粉等多項商品，都是限時限量，賣完即止。(記者張雅雲/台南報導)