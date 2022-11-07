聯準會(Fed)上週(11/2)宣布11月利率決議升息3碼，符合市場預期，聯邦資金利率目標區間由3.00%~3.25%上升至3.75%~4.00%。法人認為，高通膨及升息影響致使今年金融市場忽漲忽跌、波動更加難料，聯準會今年持續升息以壓抑通膨，今年以來已升息15碼，是1980年代以來最猛的升息力道，對於經濟成長造成壓力，股市表現不佳、債券表現也普遍承壓，不過近期市場傳出美國聯準會今年最後一次利率政策會議(12月)可能考慮縮小升息幅度，也讓市場期待債券市場經歷近年罕見的大空頭後，如今將浮現極佳投資機會。

國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人林盈華觀察，上週聯準會聲明及會後記者會的發表聲明，其內容增加了很多關於已經升息的幅度、金融市場狀況的表達，這暗示儘管升息週期還沒結束，但前置性升息動作應已接近尾聲，已來到適合開始放慢升息步伐來觀察政策滯後影響的時間，因此目前市場普遍預期年底將放緩升幅，升息2碼可能性較大。

展望後市，林盈華認為，美國通膨壓力仍居高不下，聯準會本月(11月)利率會議再次升息3碼，其升息路徑仍符合9月所公布的利率點陣圖，整體看來，上週會議結果底定之後，美國十年期公債殖利率依舊在4.1%附近，未再創下年內新高，顯示未來殖利率再上彈空間有限且機率不大；而今年以來美債殖利率隨基準利率快速揚升，帶動各類債券收益率大幅彈升，全球債市評價面逐步具吸引力。

根據資料顯示，目前(11/3)彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數，持有至到期的殖利率已來到6.66%水準，展現投資級債優質收益特性。惟上述債券指數持有至到期殖利率，並非必然表示基金之實際配息率，投資人可多參考ETF發行公司官網，關注債券ETF之實際配息資訊。故在市場波動未定之際，建議以具利差優勢且信用違約風險相對較低的投資等級公司債券，為固定收益資產之中的核心配置。至於短期內，則須持續關注焦點美國就業、通膨狀況及美國期中選舉等發展情勢。