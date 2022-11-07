112學年身心障礙學生升學大專校院甄試明年3月24日至27日舉行，招生簡章今天公告，全國考區將從以前的7個增加為9個，第一節考試時間調整為上午9時40分開始，第二、三節順延。

112學年身心障礙學生升學大專校院甄試簡章今天起在網路公告，紙本簡章預計於11月15日起開始販售；簡章可以現場購買、個別函購或團體購買等方式取得，詳細取得方式可上甄試網站「最新消息」，網址：https://cis.ncu.edu.tw/EnableSys/home。

教育部表示，甄試日期自明年3月24日起至27日，今年12月1日至14日報名，一律採網路報名。報名程序及繳費方式可參閱簡章或至甄試網站查詢，網路報名系統操作手冊將於11月24日公告於甄試網站。

為便利考生參加甄試，教育部說，自112學年起，增設北部(五)考區－中原大學及中部(一)考區－國立台中教育大學民生校區，降低考生應考往返的交通負擔。全台考區將從過去的7個增加為9個。

另外，美術術科考試將分別於北部（四）考區、北部（五）考區、中部（一）考區、中部（二）考區、南部考區、東部考區等六個考區舉行；音樂術科考試則集中於北部（四）考區舉行。

同時，112學年度起調整學科考試時間，第一節考試時間調整為上午9時40分開始，第二、三節順延；二技組考程由一天調整為兩天。

教育部說，參加甄試考生於報名時如具以下資格者，將可適用應試期間交通費及住宿費補助方案：一、低收入戶；二、中低收入戶；三、離島地區考生；四、教育部國教署公告之112學年度偏遠及特偏地區學校考生(含非應屆生)。