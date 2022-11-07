頭痛時是否該吞顆止痛藥即可？醫師提醒，有時頭痛未必只是小問題，曾遇過一名病患當時只是想拿高血壓藥，但患者當場並無血壓高現象，但有輕微發燒，讓她覺得有必要多做進一步進查，結果患者竟罹患致命的「蜘蛛網膜下腔出血」，緊急送進加護病房。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目中表示，她曾遇過一個讓其印象深刻的患者，當時患者一開頭就說要拿高血壓的藥，一查發現該患者之前領取的藥物是在急診室領取的7天藥，而非一般高血壓病患常見的28天份，讓她相當疑惑，於是詢問患者病因。

患者表示，因為某天洗浴室洗到一半，突然覺得頭痛，便前往醫院，檢查確實發現血壓很高，當時的醫師研判有高血壓開立藥物後。但是陳欣湄當下替患者測量血壓，但患者的血壓正常。

陳欣湄說，她感覺有異，便先替病人做全身基本檢查，一檢查發現，患者血壓正常，但卻出現輕度發燒，體溫攝氏38.3度。接著她注意到病患背部有刮痧痕跡，病患稱因近期感覺「頸部緊緊的」，才去刮痧。後來，她決定將病人送到急診做完整檢查較為安心，結果發現病人是「蜘蛛網膜下腔出血」，便送進加護病房觀察，所幸後來無礙。

她表示，每個人都有頭痛的經驗，但較為嚴重、需掛急診的頭痛，基本上會有3現象：1.新發頭痛：若出現一個新的頭痛或較以往劇烈、更頻繁的頭痛。2.合併神經學症狀：講話不清楚、手腳無力、意識不清。3. 難以解釋的生理徵兆：頸部僵硬或莫名發燒等。