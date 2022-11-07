37歲林姓男子於去年4月酒後駕車，導致64歲陳姓女騎士傷重，兩個月後因併發症死亡。林男在事發後主動報警，且林男與死者家屬達成和解。橋頭地院審理後，依犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑1年8月，緩刑4年。

林男於去年4月23日凌晨1時許與朋友飲用半瓶高粱後酒駕，他於24日上午9時許以為自己酒退了，行駛自小客車至岡山區大德一路與中山北路口右轉，因為沒有禮讓直行的陳姓女騎士先行，導致車禍。

檢察官認為，林男酒後的注意力及反應力都下降，而無法妥善判斷路況及操控車輛，竟直接右轉而與直行而來的陳姓女騎士發生碰撞，導致陳婦傷重送醫。陳婦於去年6月25日因併發急性肺炎而死亡。

警方訊後函送橋頭地檢署偵辦，檢方起訴。檢警指出，林男在肇事後有主動報案，且在稍後回到現場，向警方坦承肇事，並在做酒測前主動告訴警員有飲酒，經酒測酒測值達每公升0.27毫克。

對於車禍時間是當日的9時37分許發生，但林男於同日10時50分接受酒測。檢方認為，兩者相距時間僅1小時13分，林男並非刻意拖延時間，他主張家中有5歲小孩，因為還在睡覺，趕回去關心小孩。經查，林男所言屬實。

檢方認為，林男符合自首要件，他在犯案後態度良好，且與被害人達成和解，因此判處他緩刑。可上訴。

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