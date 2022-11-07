恒大董事局主席許家印今年初曾稱「絕不賤賣公司資產」，但恒大昨（6）日晚間公告稱，已接到資產接管人通知，香港元朗的未開發土地被以6.37億美元出售，預計虧損7.7億美元。

觀察者網報導，中國恒大公告稱，已接到資產接管人通知，所涉及的質押標的資產，即直接持有該項目的相關附屬公司股權及公司間負債，已被資產接管人以6.37億美元出售。恒大預計，就該項目將錄得約7.7億美元虧損。

根據公告，被出售的質押標的資產涉及一塊香港元朗未開發的土地，該土地擬用於住宅發展。據悉，此次出售所得款項，將用於償還中國恒大於該項目的財務義務。

報導稱，公開資料顯示，早在今年1月26日，恒大就曾發佈公告表示，若干附屬公司的資產被「橡樹資本」委任資產接管人，其中一處正資產是位於香港元朗一塊擬用於住宅的未開發土地，為中國恒大附屬公司在2021年1月簽署的一項本金約5.2億美元融資交易提供了擔保。

該項目為恒大在元朗的和生圍項目，恒大集團在2019年以47.5億港元從恒基地產手中購入，總佔地約223.25萬平方英尺，其中與香港米埔保育區相連的逾51萬平方英尺將會被修復為濕地生態區，與住宅發展建地相隔，用作建設房屋的逾172.23萬平方英尺建地，總可建樓面約89.3萬平方英尺。

2021年8月份，恒大在市場上為該項目尋找買家，當時意向價約80億港元（約合10.19億美元），作為處置非核心資產以減少債權人損失的計劃的一部分。

換言之，時隔1年3個月之後，該資產出售對價已經被打了6.25折。