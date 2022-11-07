擁有E級上圍的前護理師網紅謝侑芯，在社群擁有92.7萬的超夯人氣，被粉絲冠上「天使網紅」、「護理系女神」等封號，尺度一向大膽火辣的她，近日和姐妹們相約到法國旅遊，只披一件白色浴袍就現身陽台，還邀來另一位辣模Yumi.K同框鏡頭，豐滿的胴體勾住粉絲的目光，直呼就快要凍未條。

謝侑芯今(7日)在IG放上在凱旋門拍的合照，貼文寫下激動心情：「好幸運住到能拍到這景色的房間，感謝好友Yumi.k六月就開始規劃行程」，只見她的白色浴袍一路開到肚臍，一大半長輩輪廓全都見客，Yumi.k甚至下半身沒穿，只用浴袍遮住三角洲，如此辣眼球的畫面，粉絲都不知目光該看兩位辣妹的哪個身體部位。

大家見到照片後也紛紛回應她們：「很想在現場」、「很好繼續保持無罩」、「這太誘惑了吧」、「凱旋門風景有你更好看哦」、「請問大辣跟中辣的差別在哪裡呢」、「2位妹妹在比誰大嗎，2位妹妹都漂亮讚」、「為什麼不穿衣服？」、「飽滿優質越來越大」、「流口水了呀」。

其實不久前謝侑芯才在法國羅浮宮的著名地標玻璃金字塔前，只穿著一件黑色薄紗Bra拍網美照而遭到當地警方關心，掀起粉絲論戰：「文化不同，妳穿那樣當然被關切」、「去那種場合怎麼能穿那樣…基本常識」、「可憐別丟台灣人的臉好不好」，如今和凱旋門拍照再次大膽脫衣，就讓網友笑道：「這邊警察就管不到了」。