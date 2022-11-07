尹馨與許瑋甯公然開戰。（愛奇藝國際站提供）

尹馨飾演強勢家長會長。（愛奇藝國際站提供）

尹馨和陳昊森、藍鈞天在《第9節課》中組成人人稱羨的模範家庭。（愛奇藝國際站提供）

由導演王麗文執導，許瑋甯、陳昊森、尹馨、薛仕凌、張景嵐等人主演的校園愛情劇《第9節課》，今年12月11日將在愛奇藝國際版、東森戲劇台全球首播；7日推出由尹馨飾演的陳昊森母親「謝淑芬」角色花絮。尹馨劇中是有權有勢、霸氣外露的家長會長，對家庭成員呵護備至，不允許自己和家庭有任何一點污點，有「名聲潔癖」，常為叛逆兒張一翔（陳昊森 飾）闖出來的麻煩善後，還因校內老師許瑋甯和兒子陳昊森關係太靠近，和許瑋甯公然開戰，爆發兩個女子之間的戰爭，這場校園風波不但引發母子反目，還一步步揭露曾在兩個女人過去的傷痕。

尹馨榮獲多次金獎肯定，今年也以電影《童話・世界》提名台北電影獎最佳女配角的，她不設限影劇類型和角色形象，希望不斷在每一次的演出中展現全新樣貌。談及這次參演《第9節課》的挑戰，尹馨坦言：「謝淑芬很囂張、很跋扈，隨時隨地都在一個情緒高漲的狀態，她就是一個一出場就一定要高調到讓每個人都看到她的那種人，但我本人其實是很習慣安靜、低調的，要詮釋這樣性格的角色對我來說是滿挑戰，卻也同時是吸引我演出的原因。」

首次和尹馨合作的導演王麗文也大讚：「尹馨是一個很強的演員，尤其她把每一個階段的情緒都掌控得非常準確，在維持情緒很滿的情況下，還能有不同的層次表達，也常常會給我驚喜，用我沒想過的方式去呈現，是很亮眼的一位演員。」

尹馨和陳昊森、藍鈞天在《第9節課》中組成人人稱羨的模範家庭，這個家庭在外人眼中是完美的，卻是在追求完美的控制狂媽媽統治下的表面，實際上尹馨和兒子陳昊森、先生藍鈞天在家中衝突不斷。尹馨表示，透過《第9節課》也可以看到每個家庭都存在一些未解開的問題，「像淑芬她操控著一翔，除了不希望被傳八卦，也有原因是她希望兒子不要在戀愛裡受傷，每個人都有各自想維護的、守護的事情或是人，雖然都是愛，但用在每個人的身上也許不適合，關於親情這方面，在劇中是很值得細細感受、思考。」

除了個性反差、情緒張力是挑戰，尹馨更在《第9節課》逆齡詮釋22歲大學時期的謝淑芬，回想定裝過程，尹馨笑說：「我當時看到工作人員把小淑芬的衣服拿到我面前，我真的覺得他們這個選擇太大膽了，但他們一直跟我信心喊話說一定沒問題的，我就想著他們敢相信我就敢演，還好那天的陽光很美，讓我真的瞬間回到了學生時期的感覺。」

尹馨也分享準備學生時期淑芬角色過程的心得：「一開始有直覺想過要去設計一些很年輕的眼神或表情來呈現，但隨著故事慢慢會發現，她有著一個傷她很深的東西，她曾經跌過一跤，下一次就想走得更好，是個很逞強的人，所以要如何在那個應該要純真無邪的外表下，展現早熟、曾受過傷的神情，反而又更加深了這個角色的層次和挑戰，演起來非常過癮。」

花絮片段也曝光多場尹馨和許瑋甯的精彩對手戲，兩人處處爭鋒相對，一來一往的笑裡藏刀、勾心鬥角，火藥味十足，也成影集看點之一，一場老師許瑋甯挑釁、大膽開嗆家長會長尹馨的戲碼，也讓尹馨在現場逗趣開玩笑說被氣到站不穩，要去攙扶欄杆。許瑋甯也分享其實她在看完故事後是完全無法討厭尹馨的角色：「謝淑芬真的是一個很堅韌的角色，雖然她有很多不可理喻的行為，但那都是她堅強面具下，為了保護她的家庭、她的一切，才做出的選擇，我其實很佩服。」