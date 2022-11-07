雖然第四季全球景氣仍有雜音，但華新(1605)第三季業外收益推升單季財報亮麗，且第四季不鏽鋼事業、資源事業都可望回溫，帶動華新今天股價漲聲響起，距離漲停僅差臨門一腳。

華新第三季營收436.25億元，季減13.46％、年增3.24％，主要受到銅、鎳價走跌，且不鏽鋼客戶調節庫存導致出貨季減3萬噸，加上認列不鏽鋼庫存跌價損失及Borrego相關工程投資減損，毛利率7.17％，季減3.26個百分點、年減5.32個百分點，營利率3.04％；營業利益13.27億元，季減57.89％、年減64.42％；但業外處分Borrego開發部門挹注約79億元，且匯兌收益等，單季稅後淨利達94.59億元，季增73.4％、年增109％，每股盈餘2.63元。累計前三季稅後淨利187.49億元，年增87.57％，已超過歷年全年成績，每股盈餘5.37元。

展望第四季，資源事業獲利可望自今年第三季低點回升至第二季正常水準，維持全產全銷；且不銹鋼事業也將脫離第三季谷底，電線電纜方面，受惠台商回流建廠辦需求支撐，電線電纜持續滿載。然而，考量需求面臨逆風及對原物料價格展望保守，公司將盡量避險並持續精簡庫存。

華新投資的義大利Conge不鏽鋼廠，預計今年底前完成交割，明年第一季將開始挹注獲利，而煙台軋鋼及冷精廠一貫化鋼廠，陸續在明年第三季及後年開始量產。

投資印尼旭日高冰鎳第一季量產後，年產能5.5萬噸，加上原本印尼鎳生鐵及印尼緯創高冰鎳，2023-24年鎳產能將分別達6.75、8.40萬噸，為後續獲利挹注新動能。