一年一度位在美國洛杉磯郡立美術館所舉辦的藝術與電影慈善晚宴「LACMA Art+Film Gala」（LACMA）於本月5日盛大登場，現場吸引吸引多位大咖明星前來共襄盛舉。其中，27歲的性感超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）今年以一襲火辣的透視裝登場，立即成為全場矚目的焦點。

第11屆LACMA Art+Film Gala藝術與電影晚宴於美國洛杉磯盛大展開，現場也吸引來自電影、藝術、時尚和娛樂行業的知名人士齊聚一堂，其中也包含了安「蜘蛛人」德魯加菲爾德（Andrew Garfield）、裘德洛（Jude Law）、韓國女子天團Blackpink成員Rosé（朴彩英）、李秉憲、話題名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）等人都受邀出席。其中，同樣來自「卡戴珊家族」的27歲超模坎達兒珍娜，一現身就讓鎂光燈閃個不同。

只見坎達兒珍娜穿著一件全身透視的黑色薄紗連身衣，胸口只用兩塊布遮擋重要部位的性感設計，加上下擺高衩的剪裁，拼接銀色金屬光長裙，使她傲人的上圍曲線及纖細蠻腰一覽無遺。另外，這套連身衣的肚臍中還出現疑似暫停鍵的圖案，令目光更聚焦在坎達兒珍娜凹凸有致的身材上，性感尺度再提升。網友看到後也紛紛表示「救命啊！這是什麼神仙身材」、「美死人了」、「這種衣服只有她能穿出高級感」、「美炸了」、「這種要露不露最性感」、「好想按那個鍵」、「現場尖叫聲炸了」意外獲得好評。