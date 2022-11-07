搶搭「雙11購物節」列車，瑞穗天合國際觀光酒店11月9日至11月12日推出72小時快閃限定優惠，兩位成人入住城堡溫馨家庭房，再送兩位12歲以下兒童免費，不分平日、旺日12,999元起，符合親子家庭客群出遊需求，盡享一泊二食與酒店內各項休閒設施無限暢玩，或在房內沉浸瑞穗黃金湯洗禮，放鬆心情享受度假時光。

優惠房型除了城堡溫馨家庭房、莊園溫馨家庭房外，另有具備雙泡湯池分別最多可容納6人與8人的莊園頂級豪華家庭房和莊園旅趣房，獨棟的Villa格蘭雅緻別墅和格蘭豪華別墅，以及房內設有旋轉溜滑梯，小朋友指名度最高的親子溫馨家庭房，每房買兩大送兩小優惠價14,499元起，多元房型還可額外加人加價，以划算的價格滿足不同客群的出遊需求，此次優惠中加送兩位12歲以下兒童免費入住，依兩位6到12歲兒童計算，等同每房現省2,200元以上。

瑞穗天合雙11快閃72小時限定優惠，於11月9日早上10點開放網路與電話訂房，至11月12日上午10點截止，優惠除了贈送兩位12歲以下兒童免費，週五、週日與連續假日前夕、最後一日等酒店定義的旺日，也享有入住不加價，適用的訂房期間至明年3月31日，但每週六、大假日、228連假2月25日至2月27日、寒假期間不適用。

瑞穗溫泉最早發源於民國8年，在日據時代就設有公共浴場，已有超過百年歷史，也與紅葉溫泉、安通溫泉齊名，為花東縱谷的三大溫泉，由於泉質與日本三大古湯的「有馬溫泉」相似，富含鐵質呈淡黃濁色，因此有「黃金湯」、「生男之湯」的美譽。酒店各房型房內皆可泡湯，並於金色水樂園設有戶外泡湯池、石板浴，以及休閒會館內三溫暖裸湯區分別設置了男湯、女湯，氣候轉涼之際正是泡溫泉舒展身心的好時機。