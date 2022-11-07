隨著近幾年天災與疫情發生，加上區域局勢動盪，因應災害發生或疫情居家隔離時，農糧署3年前至今已共推出47項「國產農糧常備食品」於7-ELEVEN雙北地區200間門市。農糧署表示，前年與去年營業額分別達到2.8億，今年有望突破3億。

農委會主委陳吉仲日前於立法院經濟委員會報告指出，2022年9月盤點供應情形，國內稻米存量約126.3萬公噸，足供國人12個月的消費，國內年總生產約140萬公噸；豬肉與禽肉的國内生產量144.8萬公噸，庫存量約12萬公噸，冷鏈儲存量1個月；近年水產品自給率均逾100％，庫存量約15萬公噸，超過3個月需求。

農糧署今(7)日舉辦「極品‧品釀」農村美酒新品發表會，農糧署長胡忠一表示，農糧署負責稻米部分，126萬公噸夠一整年食用，因為國人每個月只有10萬噸左右的消費量，加上二期稻已經在收成，所以存量會更多。

問到遇上戰爭時期，假如沒水沒電該如何供糧？胡忠一指出，全台灣有16個可用柴油發電的碾米工廠，可以在兩周內把30萬噸戰備糧米碾好，平常30萬噸的精米都已備好，隨時可以進行碾米工作來供應。

胡忠一表示，蔬菜水果台灣整年的供應都很充裕，自給率高達90％以上，葉菜類比較缺的時期為每年6-11月的汛期，戰備的滾動式倉儲主要負責4-11月春雨、梅雨、汛期等連續降雨期，共有5280萬公噸，備有油料發電來冷藏、冷凍、加工等。

胡忠一指出，3年前農糧署把日本的3天應急食物準備做法搬來台灣，包含主副食、飲料、湯品等可以即開即時，沒水沒電一樣可食用，3年前選出9樣食品，去年和今年各選出19樣，共47樣，現在雙北市有200家7-ELEVEN門市在販售，去年和前年分別賣了2.8億，今年有望破3億，讓國人平常養成儲存戰備糧食的習慣。