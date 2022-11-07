大陸國家發展改革委7日發佈《關於進一步完善政策環境加大力度支持民間投資發展的意見》提出，要加大對民間投資專案融資的政策支持；加強涉企信用資訊共用應用，引導金融機構對民營企業精準信用評估，用以客觀合理判斷企業風險。

根據中新網引述該《意見》，須建立和完善社會資本投融資合作對接機制，通過專案對接會等多種方式，搭建有利於民間投資項目與金融機構溝通銜接的平台；發揮政府性融資擔保機構作用，按市場化原則對符合條件的交通運輸、餐飲、住宿、旅遊行業民間投資項目提供融資擔保支援，擴大民營企業融資擔保業務規模。

《意見》還提出要引導金融機構積極支持民間投資專案。推動金融機構按市場化原則積極採用續貸、貸款展期、調整還款安排等方式對民間投資專案予以支持，避免因抽貸、斷貸影響項目正常建設。完善民營企業債券融資支持機制，加大對民營企業發債融資的支持力道。

同時還要引導金融機構創新金融產品和服務，降低對民營企業貸款利率水準和與融資相關的費用支出，並加大對符合條件的民間投資項目的支持。督促金融機構對民營企業債券融資交易費用能免盡免。