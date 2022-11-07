金庸小說《倚天屠龍記》風靡全球華人，書中6大派圍攻明教光明頂的劇情，更是傳頌多年，還拍成電影。有網友突發奇想問，依書中描述，光明頂位在新疆，若6大派各自出發，要走多久才會到？

這兩天討論度居高不下的，就是「打光明頂要走多久」，網友熱議，金庸筆下的6大派，少林寺位在河南、武當山在湖北，多處大陸中心；峨嵋在四川；離明教最近的是崑崙派（同在新疆）。

網友分析，要是大家約好一起進攻光明頂，除了崑崙派可以留在根據地等，其他門派都要跋山涉水，峨嵋派甚至得翻越四川盆地，才能在中途與其他4派會合。

根據Google地圖顯示，若從少林寺出發，走到新疆要花631小時、大約27天；武當山出發距離更遠，要走677小時、約28天。網友崩潰，沒日沒夜地行軍將近１個月，走到光明頂山腳腿都軟了，怎麼打？

「難怪張無忌跟趙敏約大都，走了30年」、「28天還不包括睡覺和吃飯欸，實際更久吧」，網友搞笑蓋樓，直呼當年沒高鐵，不然遠征軍走鐵路，沒幾天就到了，還能訂臥鋪，在車上養精蓄銳。有網友終於了解，為什麼明教敢誇下海口，6大派沒到山頂先損失一半，「走這麼遠，到了還要爬山，要我先逃兵」。